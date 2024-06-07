«Думали, жерех. Но с рогами-то куда?»: рыбаки сняли на видео переплывающую водохранилище косулю





В Волгоградской области рыбаки засняли на видео косулю, переплывающую водохранилище в Дубовском районе. Как рассказал V102.RU заядлый рыбак Алексей Коломиец, столь удивительную картину и он, и его товарищи видели впервые.







– Выехали на рыбалку 5 июня. Был обычный погожий денек, пока мы с товарищами в три часа дня не увидели косулю в ста метрах от берега, – рассказал корреспонденту информагентства Алексей. – В первый раз в своей жизни видели такое, чтобы дикое животное переплыло водохранилище диаметром в 3 километра, да еще и против такого сильного течения.

Комментируя видео в процессе съемки, Алексей шутил: «Сначала думали, что жерех. Но куда с рогами-то?»

После заплыва уставшее животное вышло на берег и отправилось по своим делам.

Видео: Алексей Коломиец / ВКонтакте