



Волгоградские предприятия помогли узбекской птицефабрике с минеральными добавками. Межрегиональное управление Госсельхознадзора одобрило экспорт в соседние государства 27 тонн премикса.

- Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в период с 1 по 7 мая 2026 года в Волгоградской области проконтролированы и оформлены для отправки на экспорт в Узбекистан две партии витаминно-минерального премикса для птицы общим весом 27 тонн, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, перед отправкой продукция прошла многоуровневый экспертный контроль, который подтвердил высокое качество волгоградских кормовых добавок.

