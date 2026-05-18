Волгоградцам подсказали, кто может оплатить ЖКХ без комиссии

Некоторые категории граждан могут оплатить ЖКУ без комиссии. Соответствующие изменения в законодательстве действуют с июля 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, такие льготы есть у пенсионеров, инвалидов всех групп, ветеранов боевых действий, членов семей погибших или умерших участников Великой Отечественной войны, инвалидов войны или ветеранов боевых действий, а также многодетных семей. При этом данные категории россиян, в том числе волгоградцев, освобождаются и от уплаты пени.

Произвести оплату можно через онлайн-банк, в отделении банка при личном визите, через Госуслуги, личный кабинет на сайтах поставщиков услуг. Одна из самых популярных форм оплаты – с помощью системы быстрых платежей и сканирования QR-кода с квитанции.

Для подтверждения права на льготу банк или платежный агент может запросить документы, подтверждающие ваш статус (удостоверение пенсионера, справку об инвалидности и т.д.). Однако многие крупные банки уже настроили автоматическое определение льготных категорий для своих клиентов.