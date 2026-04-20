



В рабочем поселке Красный Яр Жирновского района Волгоградской области простятся с Вадимом Кияшкиным, погибшим на СВО. Печальную новость сообщили в администрации района.

- В период прохождения военной службы на территории проведения специальной военной операции погиб наш земляк, Кияшкин Вадим Андреевич, 20.06.1986 года рождения, - цитата из некролога. - Боец с честью выполнил свой воинский долг. Выражаем соболезнования и скорбим вместе с близкими.



Похоронят героя завтра, 21 апреля, в рабочем поселке Красный Яр, прощание состоится на центральной площади.





