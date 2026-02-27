В Волгоградской области обсудили подготовку к предстоящему паводку





В Волгоградской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором обсудили план мероприятий по подготовке к весеннему половодью. Как сообщили в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона, половодье начнется уже в середине марта, а уже в середине апреля оно затронет Волго-Ахтубинскую пойму.

В прошлом году специалистами были обследованы 30 объектов гидротехнических сооружений. Три из них приняли в муниципальную собственность. Также в 2025 году были отремонтированы сооружения в Среднеахтубинском районе и в Волжском.

В настоящее время в Волго-Ахтубинской пойме продолжается строительство еще трех сооружений. До 2036 года планируется постройка 80 таких объектов в пойме и на водных объектах Донского бассейна.

По итогам заседания муниципалитетам рекомендовано усилить мониторинг затороопасных участков и ГТС, а также очистить дренажные системы и обеспечить безопасность на сооружениях. В режиме повышенной готовности в работе будут участвовать около 10 тысяч специалистов и более 3,5 тысяч единиц техники.