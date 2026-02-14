Мошенники охотятся за голосами волгоградцев





О новой схеме обмана россиян рассказали специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA). Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости, мошенники перешли от выманивания кодов через СМС к телефонным звонкам. На это из вынудили массовые рассылки с предупреждениями о недопустимости передачи кода другим лицам, которые останавливают россиян от необдуманных шагов.

Теперь злоумышленники пытаются войти в аккаунт жертвы через функцию восстановления доступа, где, помимо СМС, доступен вариант «получить код звонком». Аферисты звонят и убеждают человека повторить четыре цифры, которые продиктует робот, ссылаясь якобы на то, что назвать код голосом – безопаснее, чем диктовать его из СМС.



Если жертва соглашается, мошенники записывают разговор, чтобы позже использовать голос жертвы в другой схеме. Например, злоумышленник, прикинувшийся «правоохранителем», может надавить на человека, демонстрируя запись якобы как доказательство преступных намерений.



Чтобы не стать жертвой мошенников, коды подтверждения ни из СМС, ни из звонков называть ни в коем случае нельзя.



Фото сгенерировано ИИ



