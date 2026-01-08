«Победа» отменила самолет из Волгограда в Шереметьево 8 января





На фоне массовых задержек авиарейсов в аэропорту Волгограда авиакомпании начали отменять самолеты. По данным электронного табло воздушной гавани города-героя, с расписания снят рейс из Волгограда в Шереметьево авиакомпании «Победа», который должен был покинуть аэропорт в 21-05 ч.

Тем временем в Волгограде по-прежнему откладывается вылет 7 самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Сургут. Также задерживаются еще столько же бортов из северной столицы, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.



Между тем, в настоящее время в Волгограде наблюдается сильный туман. Сбой в расписании произошел в том числе и из-за ограничений Росавиации, которые действовали всю ночь.



А ранее пассажиры рассказали, с какими трудностями им пришлось столкнуться во время ночевки в аэропорту Волгограда.





