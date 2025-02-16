Лолита отменила концерт в Волгограде из-за невыполнимых условий

Концерт Лолиты, запланированный в «Экспоцентре» Волгограда 5 марта, отменен. Об этом сообщила певица в соцсетях, передает ИА «Высота 102».
- А теперь фарс. Я получила письмо из Волгограда, где мне предлагается до 23 февраля собственноручно обойти несколько структур – ФСБ, полицию и минкульт, не помню, упоминались ли там жилищно-коммунальные службы, и у всех спросить разрешения на проведение концерта. А, если я не получу этого разрешения, то, как там написано, будет форс-мажор и концерт отменят. Я же понимаю, я не обойду все эти заведения, да и большая часть этих заведений покрутит у виска и скажут, а какое мы имеем отношение к шоу-бизнесу? И будут правы. Поэтому, конечно же, концерт отменен,
- заявила Лолита.
Также она обратилась к своим недоброжелателям.
- Вы опять все неправильно делаете, вот эти активисты, вы из посредственной певички ртом добиваетесь путем травли, чтобы она стала легендой. Работайте дальше в этом направлении,
- заявила Лолита и сравнила себя с «занозонькой» из известной песни.
Напомним, активисты в разных городах России требуют отмены концертов Лолиты. В некоторых городах, например, в Перми и Ульяновке они так и не состоялись. В Волгограде на выступление певицы продавались билеты от 3,5 до 8 тысячи рублей. На сегодняшний день в продаже оставались еще около 900 билетов.
Скриншот видео Лолита t.me