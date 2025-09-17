В центре Волгограда закрылось гастрокафе популярной сети кондитерских





Гастрономическое кафе «Капучино» прекратило работу с 17 сентября в Центральном районе Волгограда. Информация об этом появилась в телеграм-канале популярной сети.

– 17 сентября Гастрокафе «Капучино» на проспекте Ленина, 16, закрывает свои двери. Всё в этой жизни имеет свой цикл, и для нашей маленькой кофейной истории на проспекте Ленина пришла пора завершиться. Но мы уверены, что когда закрывается одна дверь, непременно открывается другая, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на проспекте Ленина заведение работало на протяжении трех с половиной лет. При этом о причинах закрытия заведения не сообщается. Другие точки сети кондитерских, согласно опубликованному сообщению, продолжат работу.

Напомним, ранее в центре Волгограда закрылся легендарный салон красоты «Богиня», проработавший более двух десятилетий. До сих пор, по данным ИА «Высота 102», помещение, расположенное на пересечении ул. Комсомольской и пр. Ленина остаются пустующими.

Фото: @capucinoru