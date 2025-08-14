Общество

Хитрую схему выкупа за бесценок земли у государства пресекли под Волгоградом

14.08.2025 19:13
В Волгоградской области в государственную собственность вернули 4800 кв.м. земли сельскохозяйственного назначения, которую за бесценок выкупило частное лицо. Как сообщили V102.RU прокуратуре региона, житель Фроловского района воспользовался тем, что в его собственности на этом земельном участке находилось здание котельной площадью 104,4 кв.м. Однако котельная использовалась не по назначению, а как хранилище.

Местный житель обратился в районную администрацию по вопросу приобретения в собственность земельного участка. Вскоре без проведения торгов муниципалитет заключил с ним договор купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 4800 кв. м. 

- Данный участок в льготном порядке был продан гражданину как собственнику объекта недвижимости за 20 тыс. рублей, при кадастровой стоимости около 500 тыс. рублей. Затем мужчина перепродал земельный участок и строение своему племяннику, - сообщили в прокуратуре региона.

Подвох заключается в том, как пояснили в надзорном ведомстве, что предоставление в льготном порядке земельного участка площадью, значительно превышающей размер строения, не соответствует требованиям земельного законодательства, допускающим возможность приватизации земельного участка в таком порядке только в размере, необходимом для эксплуатации размещённого на нём объекта недвижимости.

В итоге договор купли-продажи земли по решению суда был признан недействительным. Соответствующий иск подавал Фроловский межрайонный прокурор. Также частное лицо обязали возвратить участок в государственную собственность.

