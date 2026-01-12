Общество

Волгоградцам разрешат запускать фейерверки 20 января

12.01.2026 07:21
12.01.2026 07:21


Несмотря на окончание новогодних каникул, в Волгоградской области продолжает действовать запрет на запуск фейерверков и салютов. Напомним, соответствующие ограничения были введены 25 декабря 2026 года. Исключение было сделано только для наиболее безопасных видов – хлопушек, бенгальских огней и свечей-фонтанов.

С этой даты до 7 января, тем не менее, жители региона более 70 раз нарушили этот запрет. Больше всего нарушений было выявлено в Волгограде, Михайловке и Котельниковском районе. Размер штрафных санкций для граждан за нарушение запрета составляет от 3 до 5 тысяч рублей.


