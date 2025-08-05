Владелец двух строительных фирм скончался в Камышине

Генеральный директор двух компаний Артурик Асеян скончался на 59-м году жизни. Печальную новость сообщили в администрации Камышина Волгоградской области.
Бизнесмен возглавлял две фирмы – ООО «Унистрой-1» и ООО «СК «ВолгоДон». Компании занимались строительством, в том числе дорожным, а также благоустройством, озеленением территорий в поселениях и проведением освещения. Бизнесмену принадлежали также асфальтобетонные заводы в регионе. Одна из его компаний, «СК «ВолгоДон» является членом СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» с 2018 года.
Соболезнования в связи с кончиной строителя выразили в администрации Камышина и городской думе.