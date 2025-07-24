В Волжском после урагана восстановили подачу воды

В Волжском Волгоградской области утром 24 июля продолжаются работы по устранению последствий урагана. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время восстановлением электроснабжения занимаются энергетики. К утру удалось наладить водоснабжение потребителей.

– Благодаря оперативной работе аварийных бригад, водоснабжение полностью восстановлено. Сейчас специалисты устраняют последствия непогоды и восстанавливают энергоинфраструктуру. Работы продолжаются, – сообщили утром в администрации города Волжского.

Жителей просят набраться терпения – аварийные бригады работают в усиленном режиме, и работы не прекращались всю ночь.

По данным энергетиков, наиболее пострадали от разгула стихии вечером 23 июля в Волгоградской области Палласовский, Старополтавский, Николаевский и Быковский районы, попавшие в эпицентр стихии. В этих районах электроснабжение было восстановлено к полуночи, в том числе по резервным схемам.

Ведется осмотр поврежденного оборудования на линейных объектах – воздушных линиях электропередачи, где фиксировались обрывы проводов.