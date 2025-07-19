МЧС официально попросило волгоградцев приготовиться к шторму





Вслед за Гидрометцентром штормовое предупреждение для Волгоградской области выпустили и в МЧС России. По данным спасателей, в ближайшие двое суток в волгоградской области ожидается резкое ухудшение погодных условий.

- До конца суток 19.07.2025 и 20.07.2025 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Специалисты советуют волгоградцам во время разгула стихии держаться подальше от рекламных конструкций и деревьев. Находясь за рулём, проявлять дополнительную бдительность.

Напомним, ранее жёлтый уровень опасности был объявлен в Волгоградской области Гидрометцентром. Однако, по данным метеорологов, опасная погода сохранится не только в субботу и воскресенье, но и затронет начало следующей рабочей недели.