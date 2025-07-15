Ливни из Москвы накроют Волгоградскую область

В ближайшие часы Волгоградскую область накроют сильные дожди и грозы, которые надвигаются на регион со стороны Московской области. Помимо дождей в регионе прогнозируются сильный ветер и град.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Волгоградской области объявило штормовое предупреждение. В ведомстве отметили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 16 июля.

- 16 июля в отдельных районах Волгоградской области сильные дожди, ливни, грозы. При грозах порывы ветра составят 23-28 м/с., - предупредили жителей региона синоптики.

17 июля волгоградцам также стоит ожидать кратковременные дожди и грозы, а также порывы ветра до 20 м/с.

В МЧС волгоградцев и гостей региона во время непогоды просят воздержаться от поездок на дальние расстояния, не парковать машины под деревьями, а в квартирах и домах плотнее закрывать окна и двери.