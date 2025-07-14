В трех городах Волгоградской области отключат ТВ и радио

В Волгоградской области на текущей неделе запланированы краткосрочные перерывы трансляции телерадиосигнала в трех города, передает V102.RU.

По информации волгоградского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, причина краткосрочных отключений - профилактические работы на радиотелевизионных передающих станциях в Жирновске, Камышине и Урюпинске.

Так, уже сегодня, 14 июля, с 8:00 до 17:00 профилактические работы пройдут в Урюпинске. Не будут транслироваться пакеты РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.

15 июля с 07:00 до 16:00 отключения запланированы в Камышине, а 16 июля с 07:00 до 16:00 - в Жирновске. Отметим, что в Жирновске из-за профилактических работ не будет вещать только «Дорожное радио».