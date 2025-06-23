Летевший в Волгоград самолёт отправили на запасной аэродром





В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, воздушная гавань, по данным Росавиации, работает в штатном режиме

Напомним, что запрет на приём и выпуск воздушных судов вводились накануне, 22 июня, в связи с атакой БПЛА. Ранее сообщалось, что силами Минобороны вечером в воскресенье было ликвидировано четыре беспилотника самолётного типа.

В период действия ограничений, уточняют в Росавиации, на запасной аэродром был отправлен один самолет, совершавший рейс в Волгоград.

– Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, – подчёркивают в Росавиации.

По уточненным данным, озвученным накануне губернатором Андреем Бочаровым, после сбития БПЛА на территории Волгоградской области возникло несколько локальных пожаров, которые были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.