«Клубничную луну» запечатлели волгоградцы в ночь на 11 июня

Фото завораживающего астрономического явления сделали волгоградцы. Как сообщает ИА «Высота 102», в ночь на 11 июня в небе над Волгоградской областью, как и над другими регионами России, взошла «клубничная луна».
Напомним, такое название полнолуние получило в связи с тем, что оно пришлось на период созревания любимой многими ягоды. Небесное тело приобрело красновато-оранжевый оттенок.
Первое полнолуние лета значимо еще и тем, что естественный спутник Земли появился на горизонте в своем самом низком положении за последние 18 лет, создавая иллюзию огромного небесного диска. Такое явление не повторится до 2043 года.
Фото Андрея Поручаева V102.RU