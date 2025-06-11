Волгоградцам предлагают платить за «охоту» на электросамокатчиков-нарушителей

В России предложили премировать тех, кто будет фиксировать нарушения правил пользования электросамокатами и сообщать об этом. Как сообщает ТАСС, с таким предложением к министру транспорта РФ обратилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

В ассоциации считают, что блогеры, активные граждане и пользователи соцсетей помогут эффективнее бороться с нарастающей проблемой массовых нарушений правил пользования арендными электросамокатами в городах России.

Система гражданского мониторинга, по замыслу авторов инициативы, превратит выявление нарушений в аналог «майнинга», по которой пользователи будут искать и фиксировать правонарушения, получая процент от суммы взыскания. Это, как считают в ассоциации, резко сократит количество нарушителей и повысит общественную дисциплину без дополнительных затрат со стороны государства.