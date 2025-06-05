На волжанина, угрожавшего подросткам убийством, завели уголовное дело

В городе Волжском Волгоградской области 31-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили полицейские по факту инцидента в парке на ул. Пионерской. По информации ГУ МВД России, волжанин подозревается по ст. 119 УК РФ – «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Напомним, что инцидент получил широкую огласку накануне в социальных сетях, а произошел он 3 июня. Между волжанином и двумя подростками в возрасте 15-ти и 16-ти лет произошел словесный конфликт, в ходе которого 31-летний мужчина угрожал юношам, держа в руке нож. Очевидцами происшествия стали случайные прохожие, которые сняли происшествие на видео.

После случившегося житель Волжского скрылся с места, но его личность 4 июня была установлена оперативниками ГУ МВД России по Волгоградской области. После задержания выяснилось, что волжанин ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

– На основании собранных материалов дознавателем УМВД России по городу Волжскому возбуждено уголовное дело, – сообщили утром 5 июня в региональном управлении МВД России.