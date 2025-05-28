Общество

В Волгограде обнаружили 109 кг форели с нарушениями хранения

Общество 28.05.2025 13:48
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28.05.2025 13:48


Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения в деятельности ветеринарной службы на площадке юридического лица. Как сообщили V102.RU в ведомстве, ветеринарным специалистом был оформлен производственный сертификат на 109 килограммов охлажденной форели, изготовленной из мороженного продукта. 

Таким образом, из мороженного сырья изготовили охлажденное путем размораживания, что является нарушением процесса хранения продукции при производстве. 

По данному факту управлением в отношении юрлица было объявлено предостережение о недопустимости нарушений. В адрес комитета ветеринарии области направлены соответствующие материалы для принятия мер реагирования в рамках компетенции.

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