Андрей Бочаров принял участие в передаче 35 автомобилей ветеранам СВО





28 мая в Волгограде на нижней террасе Центральной набережной прошла торжественная церемония передачи 35 автомобилей участникам специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии принял участие губернатор Андрей Бочаров.





- От имени жителей Волгоградской области хотел бы сказать вам большое спасибо за вашу личную гражданскую позицию в вопросах защиты нашей Родины, поблагодарить вас за выполнение задач специальной военной операции. Мы продолжаем реализацию региональных мер поддержки: помощь важна не только для участников СВО, но и для всех ветеранов боевых действий, выполняющих задачи по защите Родины, - подчеркнул глава региона.













Напомним, ранее власти уже закупали специализированный транспорт для бойцов, получивших тяжёлые увечья. С 2023 года в общей сложности было передано ветеранам 105 автомобилей.





Во время общения с бойцами губернатор уделил особое внимание созданию современной инфраструктуры для реабилитации военнослужащих и членов их семей.





- На днях мы завершили проектирование объектов, проекты сданы в экспертизу. Я рассчитываю, что в этом году мы уже приступим к строительным работам, и в течение двух с половиной лет на территории Волгоградской области будет простроен координирующий центр для оказания помощи и поддержки бойцов как в вопросах медицины и восстановления, так и в вопросах трудоустройства. Наша задача — сделать все, чтобы у вас были все возможности для жизни и работы, - подытожил руководитель.

Отметим, в Волгоградской области для участников СВО разработана комплексная программа, включающая в себя 45 мер поддержки.

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»