Под Волгоградом образовалась шестикилометровая пробка из-за ДТП

Многокилометровая пробка образовалась сегодня, 26 мая, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, шестикилометровый затор возник из-за дорожно-транспортного происшествия.
По информации очевидцев, столкновение автомобилей произошло вблизи со съездом с моста в сторону Краснослободска.
– Дорожные службы разбирают аварию, ситуация постепенно улучшается, но пробка всё ещё серьёзная – 30 минут стояли в 5 километров, – рассказали автомобилисты.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, затруднено движение на участке дороги в сторону Волгограда.
Фото: Волгоград / t.me; Скриншот: Яндекс.Карты