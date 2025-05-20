Волгоградский предприниматель изготовил из молока нелогичный сыр





Россельхознадзор выявил нарушение при оформлении электронных ветеринарных документов на площадке предпринимателя, зарегистрированного в Ленинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на межрегиональное управление ведомства, производитель чудесным образом произвел из 100 килограммов нежирного молока 5 килограммов сыра большей жирности.

- Ветеринарным специалистом ГБУ ВО «Ленинская райСББЖ» на площадке физического лица оформлен производственный сертификат на молочную продукцию, где процент жира в готовой продукции больше, чем в сырье. Так из 100 кг молока с содержанием жира 3,3% изготовлено 5 кг сыра с содержанием жира 50%. При расчете количества жира в сырье, жир составил 3,3 кг, а в готовой продукции 5,3 кг. Расчет производился по пропорции, следовательно, жира в вырабатываемой продукции больше, - пояснили в ведомстве.

По факту нарушения производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Производственные сертификаты аннулированы.