В ботсаду ВГСПУ раньше срока распустились цветы на тюльпановом дереве

Общество 15.05.2025 15:02
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15.05.2025 15:02
Непредсказуемая весна в очередной раз преподнесла сюрприз в виде цветущего тюльпанового дерева в середине мая. Как рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, в этом году лириодендрон (Liriodendron tulipifera L.) раскрыл свои цветки-тюльпаны раньше привычных сроков на целых три недели.
Это обескуражило даже сотрудников ботсада, зато вызвало бурный восторг у посетителей.
Справка. Тюльпановым это дерево называют за соответствующую форму цветков. Оно растет в основном в Северной Америке, однако хорошо приживается и в сочинских тропиках, а также в Калининградской области. На других территориях тюльпановые деревья можно встретить в основном в ботанических садах и дендрариях. Интересно, что цветки источают слабый огуречный аромат.
Фото ботанического сада ВГСПУ
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