Общество 15.05.2025 10:46
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15.05.2025 10:46
В 2024 году на территории Волгоградской области был зарегистрирован один завозной случай клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, заболевшим оказался человек, приехавший из Пермского края – территории эндемичной по этой инфекции. В 2023 году в регионе были выявлены два случая КВЭ – и тоже завозные.
Напомним, КВЭ можно заразиться от укуса зараженного клеща. К основным средствам специфической профилактики КВЭ относится вакцинация или экстренная профилактика человеческим иммуноглобулином. Все выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории должны быть обязательно привиты, предупредили в ведомстве.
Клещевой вирусный энцефалит – это опасное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. Заразившемуся грозит паралич и кома. И даже после выздоровления некоторые функции центральной нервной системы могут не восстановиться.
Фото V102.RU (архив)
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