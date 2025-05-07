Футболисты и регбисты «Ротора» возложили цветы на Мамаевом кургане

Сегодня, 7 мая, футболисты, тренерский и административный штабы «Ротора», «Ротора-2» и молодежного состава сине-голубых, а также представители регбийного «Ротора» в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетили Мамаев курган, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Спортсмены, специалисты и руководители возложили цветы у Вечного огня в Зале Воинской славы и отдали дань уважения героическим подвигам предков, добывавшим Великую Победу.
- Сталинград - это Родина и символ нашей Победы! Мы помним о тех, кто сражался за нашу свободу и горды представлять наш славный город! - заявили в пресс-службе «Ротора».
Кроме того, в ходе посещения Мамаева кургана была сделана совместная фотография с представителями команд «Ротора».
Фото: СК «Ротор»/ vk.com