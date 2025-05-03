В Волгоградской области весной высадили более 3,5 млн новых деревьев





В Волгоградской области в рамках экологического проекта за весну было высажено более 3,5 миллионов новых деревьев. Как сообщает V102.RU со ссылкой на облкомприроды, площадь лесных насаждений в регионе составила около 860 гектаров.

Как пояснили в комитете, за этот период волгоградским лесникам удалось превысить план почти на треть от общего объема. Работы проводились во всех 22 лесничествах региона.

Больше всего удалось высадить зеленых насаждений в Нижнечирском, Арчединском, Даниловском, Жирновском, Михайловском и Ольховском лесничествах.

Фото: архив V102.RU