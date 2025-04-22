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Авиашоу, парад и салют: как Волгоград будет праздновать День Победы

Общество 22.04.2025 20:08
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22.04.2025 20:08


Более тысячи мероприятий пройдут в Волгоградской области в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Администрация региона опубликовала праздничную программу в эти дни, передает ИА «Высота 102».
Напомним, в  преддверии Дня Победы в конце апреля Волгограде состоится Международный патриотический форум Союзного государства России и Белоруссии «Великое наследие – общее будущее».
3 мая на Мамаевом кургане любители живой музыки увидят концерт-посвящение участников всероссийского фестиваля духовых оркестров «Кубок Сталинграда», а вечером этого же дня в амфитеатре на центральной набережной состоится церемония награждения участников конкурса и гала-концерт.  
4 мая любители легкой атлетики примут участие в забеге  на нижней террасе центральной набережной.
Поклонников авиаспорта и фигур высшего пилотажа ждут 7 мая в Средней Ахтубе на территории Центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб», где пройдут всероссийские соревнования по авиационным гонкам «На Кубок Великой Победы».
Кроме того, 7, 8 и 9 мая пилоты продемонстрируют свое мастерство в показательных выступлениях в Волгограде над акваторией Волги.  

В праздничные дни волгоградцы и гости города вновь увидят уникальное аудиовизуальное представление «Свет Великой Победы»: предусмотрено по несколько показов в течение трех дней.  
Утром 8 мая на станции «Волгоград-I» вновь прозвучит гудок ретро-поезда «Воинский эшелон» — жителей и гостей города приглашают на передвижную выставку. 
9 мая на площади Павших борцов состоится военный парад, механизированную колонну по традиции возглавит легендарный «Т-34». Кроме того, в Волгограде состоится акция «Бессмертный полк» — формат и время проведения еще определяются.  
Также 8 и 9 мая в амфитеатре состоится концерт «80 песен о Победе», а 9 мая перед жителями и гостями региона на нижней террасе набережной выступят российские звезды, включая знаменитый «Хор Турецкого». Начало концерта – в 19-00, вход свободный. В этот же день ветеранов, участников СВО пригласят на концерт Владимира Спивакова в ЦКЗ. Завершится День Победы в городе-герое в 22-00 артиллерийским салютом и фейерверком.  
Фото V102.RU (архив)


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