Авиашоу, парад и салют: как Волгоград будет праздновать День Победы





Более тысячи мероприятий пройдут в Волгоградской области в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Администрация региона опубликовала праздничную программу в эти дни, передает ИА «Высота 102». Более тысячи мероприятий пройдут в Волгоградской области в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Администрация региона опубликовала праздничную программу в эти дни, передает ИА «Высота 102».





В праздничные дни волгоградцы и гости города вновь увидят уникальное аудиовизуальное представление «Свет Великой Победы»: предусмотрено по несколько показов в течение трех дней.

Утром 8 мая на станции «Волгоград-I» вновь прозвучит гудок ретро-поезда «Воинский эшелон» — жителей и гостей города приглашают на передвижную выставку.

Утромна станции «Волгоград-I» вновь прозвучит гудок ретро-поезда «Воинский эшелон» — жителей и гостей города приглашают на передвижную выставку.

9 мая на площади Павших борцов состоится военный парад, механизированную колонну по традиции возглавит легендарный «Т-34». Кроме того, в Волгограде состоится акция «Бессмертный полк» — формат и время проведения еще определяются. на площади Павших борцов состоится военный парад, механизированную колонну по традиции возглавит легендарный «Т-34». Кроме того, в Волгограде состоится акция «Бессмертный полк» — формат и время проведения еще определяются.

Напомним, в преддверии Дня Победы в конце апреля Волгограде состоится Международный патриотический форум Союзного государства России и Белоруссии «Великое наследие – общее будущее».на Мамаевом кургане любители живой музыки увидят концерт-посвящение участников всероссийского фестиваля духовых оркестров «Кубок Сталинграда», а вечером этого же дня в амфитеатре на центральной набережной состоится церемония награждения участников конкурса и гала-концерт.любители легкой атлетики примут участие в забеге на нижней террасе центральной набережной.Поклонников авиаспорта и фигур высшего пилотажа ждутв Средней Ахтубе на территории Центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб», где пройдут всероссийские соревнования по авиационным гонкам «На Кубок Великой Победы».Кроме того,пилоты продемонстрируют свое мастерство в показательных выступлениях в Волгограде над акваторией Волги.Такжев амфитеатре состоится концерт «80 песен о Победе», а 9 мая перед жителями и гостями региона на нижней террасе набережной выступят российские звезды, включая знаменитый «Хор Турецкого». Начало концерта – в 19-00, вход свободный. В этот же день ветеранов, участников СВО пригласят на концерт Владимира Спивакова в ЦКЗ. Завершится День Победы в городе-герое в 22-00 артиллерийским салютом и фейерверком.