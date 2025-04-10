В Волгограде реактивные пилотажные группы примут участие в параде Победы





В Волгограде впервые за последние годы в Параде Победы будет масштабно представлена авиация. Как сообщает ИА «Высота 102», утром 9 мая летчики проекта «Русские авиационные гонки» пролетят над центральной частью города на реактивных и поршневых самолётах. Чуть позже в этот же день состоится грандиозное авиашоу.

- После парада гости и жители Волгограда над акваторией реки Волги смогут увидеть новое авиационное шоу пилотажной группы «Звезда», в котором будут участвовать не только поршневые, но и реактивные самолеты, - сообщили организаторы.

Примечательно, что масштабный авиационный праздник начнётся в областном центре с 4 мая. В этот день самолёты прибудут в город-герой. 5 и 6 мая пилоты совершат тренировочные полёты в рамках подготовки к Всероссийским соревнованиям по высшему пилотажу на реактивных самолетах. 7 мая пройдёт основной соревновательный день. Участникам предстоит максимально изящно продемонстрировать мастерство исполнения таких фигур как петля Нестерова, переворот на горке, три четвертые петли и вертикальная восьмёрка.

- Награду разыграют между собой лучшие летчики из Москвы, Калуги и Республики Крым. Задача каждого пилота заключается в том, чтобы максимально красиво и точно выполнить пилотажные комплексы из заданных фигур, среди которых: петля Нестерова, переворот на горке, три четвертые петли, вертикальная восьмёрка и другие, - подчеркнули в «Русских авиационных гонках».

Чествование победителей состоится 8 мая, после чего волгоградцев и гостей города-героя ожидает показательное выступление пилотажной группы «Звезда».

Фото из архива ИА «Высота 102»