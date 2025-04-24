Общество

Мэр и два генерала вручили 97-летнему фронтовику знак почетного гражданина Волгограда

Общество 24.04.2025 11:53
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24.04.2025 11:53


Сегодня, 24 апреля, 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны Виктору Владимировичу Тупикову вручили знак «Почетного гражданина города-героя Волгограда», передает V102.RU.

Как сообщила администрация Волгограда, фронтовик получил эту награду от мэра Владимира Марченко. В мероприятии также приняли участие начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Ларин и начальник Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области полковник Александр Маячкин.

Напомним, решение о присвоении этого почетного звания Виктору Тупикову Волгоградская гордума приняла накануне 23 апреля, а уже сегодня знак почетного гражданина вручили фронтовику.

Виктор Тупиков родился 30 июля 1927 года в селе Красный Яр Молотовского района Сталинградской области. Он был призван в армию в 1944 году в 17-летнем возрасте. Окончил курсы снайперов, нес службу в войсках госбезопасности, сражался во Львовской области с бандами украинских националистов. После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в Вооруженных Силах СССР.

После ее завершения в 1979 году он вернулся в Волгоград в звании подполковника. Преподавал историю и военное дело в школе № 115.

Награжден медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отличие в охране государственной границы СССР», «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени, орденом Отечественной войны 2 степени и др. Также за многолетнюю и плодотворную педагогическую деятельность Виктор Тупиков отмечен почетным знаком «Отличник народного просвещения».

Фото: администрации Волгограда

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