Гигантская надпись «СТАЛИНГРАД» появилась на склоне Мамаева кургана

Ярко-красная надпись «СТАЛИНГРАД» установлена на южном склоне Мамаева кургана в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», гигантские буквы рабочие смонтировали в рекордные сроки.

Отметим, что еще вчера этой надписи на склоне Мамаева кургана не было. Волгоградцы увидели её сегодня утром по дороге на работу.

Напомним, что в городе-герое идет масштабная подготовка к празднованию 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По решению муниципальных властей в память о героическом прошлом Волгограда ему возвращается имя Сталинград. Ранее надпись «СТАЛИНГРАД» появилась на ступенях Мамаева кургана, ведущих к площади Стоявших Насмерть, а также в Центральном районе возле остановки «Бакинская» на проспекте Ленина.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»