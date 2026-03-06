Волгоградцам напомнили о новых сроках оплаты за газ





Жители Волгоградской области теперь смогут оплатить услугу за газ до 15 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Ранее платеж требовалось вносить до 10-го числа включительно. Об этом напомнили в ресурсоснабжающей организации. Таким образом, услуги за потребление газа в феврале необходимо оплатить до 15 марта.

Новые правила распространяются на всех собственников и нанимателей жилья — как в многоквартирных домах, так и в индивидуальных домовладениях.



Принятые нормы призваны обеспечить единообразие сроков и упрощение расчетов, что должно снизить количество просрочек и путаницы при оплате, добавили в компании.

Перенос даты платежа также направлен на учет интереса абонентов, получающих зарплату во второй декаде месяца.



Напомним, новые сроки оплаты за ЖКУ с 1 марта были введены для всех видов коммунальных услуг для удобства потребителей.



