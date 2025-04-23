Экосовет высадил «Сад памяти» в лагере «Авангард»

Общество 23.04.2025 09:22
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23.04.2025 09:22
На территории оборонно-спортивного лагеря «Авангард» по инициативе Экосовета высадили 300 саженцев сосны в рамках акции «Сад Памяти». В мероприятии приняли участие руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе, председатель парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева, представители исполнительной власти, ведущих промышленных предприятий, федеральных научных учреждений, «Движения Первых», а также воспитанники лагеря «Авангард».
Акция «Сад Памяти» стартовала в 2019 году по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Цель проекта – высадка 27 миллионов деревьев в память о погибших во время Великой Отечественной войны солдатах и мирных жителях.
Волгоградская область – один из самых активных участников проекта «Сад Памяти». Только в прошлом году волонтеры-сотрудники предприятий и организаций, общественники, молодежь, а также специалисты лесничеств и природных парков высадили почти миллион деревьев, а всего за время реализации акции - уже 4,8 миллиона саженцев. В ходе нынешнего шестого сезона акции «Сад Памяти» высажено уже более 700 тысяч деревьев.
Место для высадки саженцев было выбрано неслучайно. Оборонно-спортивный лагерь «Авангард» и Центр военно-патриотического воспитания имени Героя Советского Союза А.М. Числова «Юный ястреб», расположенные в Среднеахтубинском районе, являются визитной карточкой Волгоградской области в сфере патриотического воспитания детей и молодежи.
- Шестой год подряд жители нашей области принимают участие в эколого-патриотической акции «Сад Памяти». По своему идейному звучанию она близка мне вдвойне – и как внучке солдата Великой Отечественной, и как председателю Экологического совета при Волгоградской областной думе. У этой акции очень правильная и благородная цель – чтобы каждый из павших защитников нашей Родины получил свой зеленый памятник, который будет жить и напоминать о его подвиге многие годы. Отмечу, что благодаря активному участию волгоградского региона в нацпроекте «Экология» доля обеспеченности региона собственным посадочным материалом выросла с 34% до 95% с 2014 года – задачу нарастить потенциал местных лесничеств поставил губернатор Андрей Иванович Бочаров. Отечественной войны, наших солдат. Участие молодежи в этом проекте – это шаг по укреплению патриотизма, любви к нашей великой Родине с ее бесчисленными природными богатствами. Это то, что нас объединяет, – подчеркнула Ирина Соловьева.
Всего в юбилейный год 80-летия Великой Победы запланировано провести 80 мероприятий, в ходе которых будет высажено свыше миллиона сеянцев и саженцев акации, ясеня, сосны, вяза, тополя и других видов на площади порядка 300 гектаров.
Мероприятия акции «Сад Памяти» пройдут во всех муниципальных районах и городских округах, а также на землях лесного фонда на территории 22-х лесничеств с привлечением общественности, волонтерских организаций и жителей региона. Эти и другие «зеленые» проекты реализуются с участием Экологического совета при Волгоградской областной думе.
Фото Волгоградской областной думы
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