Экосовет высадил «Сад памяти» в лагере «Авангард»





На территории оборонно-спортивного лагеря «Авангард» по инициативе Экосовета высадили 300 саженцев сосны в рамках акции «Сад Памяти». В мероприятии приняли участие руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе, председатель парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева, представители исполнительной власти, ведущих промышленных предприятий, федеральных научных учреждений, «Движения Первых», а также воспитанники лагеря «Авангард». На территории оборонно-спортивного лагеря «Авангард» по инициативе Экосовета высадили 300 саженцев сосны в рамках акции «Сад Памяти». В мероприятии приняли участие руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе, председатель парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева, представители исполнительной власти, ведущих промышленных предприятий, федеральных научных учреждений, «Движения Первых», а также воспитанники лагеря «Авангард».

Акция «Сад Памяти» стартовала в 2019 году по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Цель проекта – высадка 27 миллионов деревьев в память о погибших во время Великой Отечественной войны солдатах и мирных жителях. Акция «Сад Памяти» стартовала в 2019 году по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Цель проекта – высадка 27 миллионов деревьев в память о погибших во время Великой Отечественной войны солдатах и мирных жителях.





Волгоградская область – один из самых активных участников проекта «Сад Памяти». Только в прошлом году волонтеры-сотрудники предприятий и организаций, общественники, молодежь, а также специалисты лесничеств и природных парков высадили почти миллион деревьев, а всего за время реализации акции - уже 4,8 миллиона саженцев. В ходе нынешнего шестого сезона акции «Сад Памяти» высажено уже более 700 тысяч деревьев. Волгоградская область – один из самых активных участников проекта «Сад Памяти». Только в прошлом году волонтеры-сотрудники предприятий и организаций, общественники, молодежь, а также специалисты лесничеств и природных парков высадили почти миллион деревьев, а всего за время реализации акции - уже 4,8 миллиона саженцев. В ходе нынешнего шестого сезона акции «Сад Памяти» высажено уже более 700 тысяч деревьев.

Место для высадки саженцев было выбрано неслучайно. Оборонно-спортивный лагерь «Авангард» и Центр военно-патриотического воспитания имени Героя Советского Союза А.М. Числова «Юный ястреб», расположенные в Среднеахтубинском районе, являются визитной карточкой Волгоградской области в сфере патриотического воспитания детей и молодежи. Место для высадки саженцев было выбрано неслучайно. Оборонно-спортивный лагерь «Авангард» и Центр военно-патриотического воспитания имени Героя Советского Союза А.М. Числова «Юный ястреб», расположенные в Среднеахтубинском районе, являются визитной карточкой Волгоградской области в сфере патриотического воспитания детей и молодежи.





- Шестой год подряд жители нашей области принимают участие в эколого-патриотической акции «Сад Памяти». По своему идейному звучанию она близка мне вдвойне – и как внучке солдата Великой Отечественной, и как председателю Экологического совета при Волгоградской областной думе. У этой акции очень правильная и благородная цель – чтобы каждый из павших защитников нашей Родины получил свой зеленый памятник, который будет жить и напоминать о его подвиге многие годы. Отмечу, что благодаря активному участию волгоградского региона в нацпроекте «Экология» доля обеспеченности региона собственным посадочным материалом выросла с 34% до 95% с 2014 года – задачу нарастить потенциал местных лесничеств поставил губернатор Андрей Иванович Бочаров. Отечественной войны, наших солдат. Участие молодежи в этом проекте – это шаг по укреплению патриотизма, любви к нашей великой Родине с ее бесчисленными природными богатствами. Это то, что нас объединяет, – подчеркнула Ирина Соловьева. – подчеркнула Ирина Соловьева.

Всего в юбилейный год 80-летия Великой Победы запланировано провести 80 мероприятий, в ходе которых будет высажено свыше миллиона сеянцев и саженцев акации, ясеня, сосны, вяза, тополя и других видов на площади порядка 300 гектаров. Всего в юбилейный год 80-летия Великой Победы запланировано провести 80 мероприятий, в ходе которых будет высажено свыше миллиона сеянцев и саженцев акации, ясеня, сосны, вяза, тополя и других видов на площади порядка 300 гектаров.





Мероприятия акции «Сад Памяти» пройдут во всех муниципальных районах и городских округах, а также на землях лесного фонда на территории 22-х лесничеств с привлечением общественности, волонтерских организаций и жителей региона. Эти и другие «зеленые» проекты реализуются с участием Экологического совета при Волгоградской областной думе. Мероприятия акции «Сад Памяти» пройдут во всех муниципальных районах и городских округах, а также на землях лесного фонда на территории 22-х лесничеств с привлечением общественности, волонтерских организаций и жителей региона. Эти и другие «зеленые» проекты реализуются с участием Экологического совета при Волгоградской областной думе.

Фото Волгоградской областной думы