Суд лишил волгоградца выплат после гибели сына-участника СВО





В Волгограде Тракторозаводский районный суд лишил выплат местного жителя, сын которого погиб при исполнении в ходе проведения специальной военной операции. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, на этом настояла мать погибшего воина.

– Жительница Волгограда обратилась в суд с иском к бывшему мужу о лишении его права на получение выплат и льгот в связи с гибелью сына-военнослужащего. В заявлении истец указала, что в 1988 году она родила сына, а в 1989 году вышла замуж. Супруг установил отцовство в отношении ее ребенка, однако его биологическим отцом не являлся, о чем ему было доподлинно известно, – сообщили в суде.

Через 10 лет супруги развелись и мужчина перестал принимать какое-либо участие в воспитании сына. Это подтвердил и сам волгоградец в ходе судебного процесса.

Изучив материалы, районный суд Волгограда принял решение о лишении отца, погибшего военнослужащего права на получение выплат и льгот.

Решение суда вступило в законную силу.