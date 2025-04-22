



В Кировском районе Волгограда под колеса автомобиля угодила белка – шесть детенышей остались сиротами. Как рассказали ИА «Высота 102» в приюте «Птичий остров», первое время малыши не отходили далеко от места, где погибла их мать, и прыгали по деревьям рядом с проезжей частью.

По просьбе Алины Ериной, руководителя приюта «Птичий остров», на место, где видели бельчат, с сачками и коробкой отправились неравнодушные помощники. Однако застать животных у дороги волгоградцам не удалось. Вероятно, они могли убежать в ближайшую лесопосадку.

Если кто-то увидит бельчат, просьба сообщить об этом по телефону 8-937-724-00-25.

Видео: «Птичий остров» / VK.com