Михаил Грачёв устроил экскурсию для ребят из детдома по экоферме с оленями

Воспитанники детского дома и учащиеся Новой школы побывали на оленьей ферме в поселке Горный Балыклей. С удивительными животными ребят познакомил волгоградский бизнесмен Михаил Грачёв.





Как сообщает ИА «Высота 102» увлекательное путешествие в Дубовский район Волгоградской области организовали для детей в минувшую субботу, 19 апреля. Участники экскурсии с неподдельным интересом наблюдали за животными и птицами. Михаил Грачёв, в свою очередь, рассказал юным гостям о перспективах развития фермы.





Воспитанники детдома и ученики Новой школы после теплой беседы и увлекательной экскурсии сделали свой подарок экоферме – ребята преподнесли памятные сувениры, сделанные своими руками.

– Благодаря таким мероприятиям, ребята учатся любить родной край, заботиться о нём и вдохновляться примером тех, кто уже делает это всей душой, – поделились впечатлениями организаторы увлекательного тура.





К слову, поездку юных волгоградцев в Горный Балыклей полностью профинансировал основатель компании «Грасс» и самой экофермы Михаил Грачёв. Его участие в жизни детского дома – поддержка и вера в будущее ребят.



