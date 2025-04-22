Общество

Волгоградцам на неделю открыли двери на колокольни храмов: публикуем расписание

Общество 22.04.2025 11:31
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22.04.2025 11:31


В Волгограде на первой неделе Пасхи открыли двери на звонницы городских храмов. Прочувствовать всю мощь колоколов и сыграть свою первую собственную «партию» в эти дни может любой желающий, сообщает ИА «Высота 102».

Народный звон с колокольни Александро-Невского собора в Волгограде «плывет» по центру города с 10:30 до 16:00. Не просто полюбоваться панорамой весеннего города, но и попробовать себя в новой и необычной роли волгоградцев зовут ежедневно до субботы, 26 апреля.

В Казанском кафедральном соборе разноголосый «хор» колоколов на этой неделе поет с 12:00 до 15:00.


Профессиональными тонкостями с горожанами делятся и звонари из храма Иоанна Предтечи. Встреча с мастерами своего дела назначена с 10:00 до 14:00.

- Конечно, сначала многим из нас хочется, чтобы звон получался громким и зычным. Но с опытом приходит понимание, что громкость в этом деле стоит далеко не на первом месте. Важно не сильно бить в колокола, а координировать свои усилия и искать баланс, - советует известный волгоградский звонарь Александр Моренов.

Волгоградцам напоминают, что ударить в колокола, стоящие в церковном дворе, можно практически в любое время. Сделать паузу начинающим звонарям придется только на время службы. А вот о выходе на колокольню прихожанам стоит предупредить сотрудников храма.

Фото Павла Мирошкина 

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