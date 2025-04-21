









Группа инсулинозависимых камышан, отчаявшись получить талоны к терапевту, чтобы выписать бесплатные рецепты на жизненно необходимое лекарство, вынуждены были занять приемную главного врача Камышинской городской больницы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Инфокам, камышане сегодня, 21 апреля, пришли к больнице к четырем утра, чтобы занять очередь. Однако людям выдали только четыре талона к терапевту. Остальным ничего не оставалось, как направиться в приемную главного врача.

У руководителя медучреждения шло совещание, но камышане были настроены решительно.

По словам горожан, они устали биться за рецепты на инсулин, без которого не могут жить. При этом они обращают внимание на то, что должны бесплатно получать жизненно необходимый препарат. Однако многим приходится тратить последние силы в очередях в поликлинику за заветным талоном к терапевту, который должен выписывать этот препарат. Но получить в итоге бесплатный инсулин удается не всем.

Как стало известно, рецепты на лекарства были выданы всем, кто оказался в приемной главврача.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

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