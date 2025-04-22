Общество

Неравный брак 50-летней волгоградки и молодого мигранта распался в суде

Общество 22.04.2025 06:20
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22.04.2025 06:20


В Волгограде Тракторозаводский районный суд поставил крест на надеждах мигранта получить российское гражданство. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, для достижения своей цели гражданин иностранного государства отправился в ЗАГС с женщиной на 19 лет старше себя. 

С заявлением об установлении факта сообщения иностранцем заведомо ложных сведений о заключении брака с гражданкой России при подаче им заявления в ГУ МВД России по Волгоградской области о приеме в гражданство Российской Федерации обратился в суд прокурор Тракторозаводского района. 

– Жительница Волгограда Б. 1972 года рождения и иностранный гражданин М. 1991 года рождения в ноябре 2022 года заключили брак. В декабре 2022 года М. обратился в УФМС России по Волгоградской области с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета квоты, представив свидетельство о заключении брака. В октябре 2023 года он подал заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве РФ». Фиктивность заключенного брака была установлена вступившим в законную силу решением Ворошиловского районного суда в сентябре 2024 года, – сообщили в районном суде Волгограда. 

Во время разбирательств в районном суде иностранец признался в том, что брак между ним и жительницей Волгограда  был заключен лишь для того, чтобы упростить получение паспорта. Об этом свидетельствуют письменные объяснения мужчины. 

– Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что М. при подаче заявления о принятии в гражданство Российской Федерации сообщил о себе заведомо ложные сведения. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано, – сообщили в райсуде информагентству. 

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