«Вернем имя Сталина?»: депутаты за минуту приняли поправки о референдуме по Сталинграду





В Волгоградской областной думе несколько минут назад в первом и во втором окончательных чтениях приняли поправки в региональный закон об административно-территориальном устройстве, предполагающие проведение областного референдума в случае принятия решения о рассмотрении вопроса о переименовании Волгограда в Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102», голосование заняло не больше минуты, перед этим состоялась короткая дискуссия.

Так, как уточнил заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Булгаков, проект закона направлен на совершенствование правового механизма.

– Вопрос о переименовании населенных пунктов рассматривается на основании мнения населения. В случае рассмотрения вопроса о переименовании регионального центра, необходимо проведение областного референдума, – уточнил он.

Депутат Татьяна Распутина, в свою очередь, сообщила присутствующим, что законопроект был не только одобрен комитетом облдумы, он также получил положительные отзывы во всех профильных ведомствах. Председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий рекомендовала коллегам поддержать проект закона в первом и во втором окончательном чтениях.

Далее спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин предложил депутатам высказать мнения по данному вопросу. Первым слово взял Александр Осипов, который поинтересовался у коллег, нужно ли будет проводить референдум в отдельно взятом населенном пункте Волгоградской области в том случае, если жители захотят переименовать площадь или улицу.

– Принятие таких решений внутри муниципалитета – это право самого субъекта, – ответил зампред облдумы Булгаков. – Нет, там референдум не проводится.

Далее Осипов заявил о необходимости переименования Волгограда.

– Этот закон очень важен для нас, – сказал он, – потому что мы внутренне ощущаем необходимость важности возвращения Волгограду названия Сталинград. Данный законопроект позволит нам сделать это грамотно.

– Разделяю точку зрения Александра Владимировича. Когда идет речь о том, что мы вносим изменения в части проведения областного референдума, мы считаем, что это очень важно. Сталинградская область защищала город, работали полевые госпитали, аэродромы, люди вносили трудовой вклад. Учитывать мнение населения всей нашей Волгоградской области в случае референдума, я считаю оправданным, – высказался следом Сергей Булгаков.

Сомнения относительно законопроекта закрались в голову лишь представителя ЛДПР в облдуме Александра Кузьмина.

– Я бы не разделял оптимизма, – сказал Кузьмин, очевидно подразумевая позитивный настрой предыдущих ораторов. – Как быть людям, семьи которых пострадали в репрессиях? Может быть, не так все однозначно? Мы присвоим имя Сталина Волгограду. Получается, что с одной стороны мы восстанавливаем храм, а с другой – возвращаем имя Сталина.

Впрочем, довести мысль до конца Кузьмин не смог – его прервал Александр Блошкин. Спикер регионального парламента призвал депутата оставить эмоции:

– Мы же не объявляем референдума. Есть резонанс не только в России, зарубежные СМИ об этом тоже пишут. Но напоминаю: мы не переименовываем сейчас на думе Волгоград. Мы не объявляем референдум. И референдума не будет, чтобы повысить явку на выборах, как это сейчас много пишут в комментариях, – подчеркнул Александр Блошкин.

После короткой дискуссии председатель парламента поставил вопрос на голосование, которое заняло не более двух минут – депутаты Волгоградской областной думы приняли законопроект, предполагающий проведение областного референдума по вопросу переименования Волгограда в Сталинград в случае принятия такого решения.