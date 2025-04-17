Росавиация сняла ограничения в аэропорту Волгограда

Общество 17.04.2025 17:56
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17.04.2025 17:56
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда в 17-22 ч. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, совершавших рейсы в Волгоград. Два борта, следовавшие из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, приземлились в Саратове. Кроме того, как пояснили в пресс-службе воздушной гавани города-героя, борт «Аэрофлота», следовавший из Москвы, вернулся в аэропорт вылета.Напомним, ограничения были введены сегодня, 17 апреля, в 15-39 ч. для обеспечения безопасности полетов. В связи с этим был задержан вылет пяти самолетов из воздушной гавани города-героя.
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