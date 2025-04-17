Два самолета приземлились в Саратове из-за закрытия аэропорта Волгограда

Общество 17.04.2025 17:31
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17.04.2025 17:31
Два борта, направлявшиеся в Волгоград, ушли на запасной аэродром в Саратов из-за введенных Росавиацией ограничений в аэропорту Гумрак. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе аэропорта, рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга приземлились в соседнем с Волгоградом городе.В то же время из-за введенных мер по безопасности задерживается вылет нескольких самолетов из воздушной гавани Волгограда. Так, с опозданием поднимутся в небо два борта в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Ереван. Ориентировочное время задержки – около двух часов.
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