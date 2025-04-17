Мощная магнитная буря накрыла Волгоградскую область

Магнитная буря, которую накануне прогнозировали ученые, оказалась мощнее, чем ожидалось, сообщает V102.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

- Новое усиление магнитного шторма наблюдалось вчера примерно с 17 часов до 2 часов ночи сегодняшнего дня по московскому времени. В пике индекс Kp геомагнитного поля выходил на уровень 7.7, что соответствует бурям уровня G3.7 по 5-балльной шкале. По сравнению с изначальным прогнозом (G2), абсолютная мощность колебаний магнитного поля превысила расчетную мощность более чем в 4 раза. Пик был пройден примерно в 23 часа по московскому времени, - сообщили ученые.

В результате во многих регионах России этой ночью можно было наблюдать полярное сияние. В Волгограде вероятность его появления составила 2%.

По их наблюдениям, эта магнитная буря оказалась второй по силе в этом году. На данный момент наблюдаются признаки стабилизации обстановки, но риски повторных усилений бури также сохраняются.