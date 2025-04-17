Новые льготы семьям участников СВО утвердила Волгоградская облдума

Общество 17.04.2025 12:32
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17.04.2025 12:32
На сегодняшнем заседании Волгоградской облдумы установлены дополнительные меры поддержки семей защитников Родины. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном парламенте, они являются логичным продолжением совершенствования уже действующей в регионе разноплановой системы поддержки, реабилитации и социального сопровождения участников СВО и их семей, которая сегодня включает порядка 45 мер.В частности, родители, супруги и совершеннолетние дети погибших участников СВО, имеющие инвалидность, теперь будут бесплатно получать социальные услуги в полустационарной форме. Кроме того, члены семей военнослужащих, погибших при выполнении задач специальной военной операции, освобождены от транспортного налога.
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