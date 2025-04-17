Общество 17.04.2025 09:40
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17.04.2025 09:40
При ошибочном платеже за свет, жители Волгограда могут вернуть оплату. Для этого нужно обратиться в абонентский участок поставщика ресурса с паспортом или военным билетом и написать заявление.
— При внесении оплаты не на тот лицевой счет или при ошибке в сумме, нужно обратиться в свой абонентский участок или воспользоваться цифровыми сервисами энергосбытовой компании. Деньги вернуться на карту оплаты или по желанию потребителя могут быть зачтены в счет будущих периодов. В этом случае заявление о возврате не потребуется, — уточнили в ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Для упрощения процедуры волгоградцам рекомендуют воспользоваться личным кабинетом на официальном сайте поставщика, мобильным приложением или электронной почтой контакт-центра. Этими способами можно подать заявку на возврат онлайн, прикрепив необходимые документы, а также ежемесячно оплачивать ресурс, исключая возможные ошибки. Форму заявления можно найти на сайте.
На официальном сайте поставщика ресурса работает система, автоматически подтягивающая правильные реквизиты и сумму платежа. То же самое происходит при оплате электронных квитанций, на которые можно подписаться вместо бумажных.
Онлайн-платеж отображается в личном кабинете не сразу, зачисление происходит в течение 3–7 рабочих дней. Если по истечении этого срока сумма так и не появилась, волгоградцы могут обратиться в службу поддержки по телефону 96-07-03.
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