Волгоградцы готовы стать отцами только в 27 лет

Общество 14.04.2025 08:13
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14.04.2025 08:13
Волгоградцы назвали лучший возраст для рождения первенца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опрос SuperJob, 38% волгоградцев считают, что женщине лучше всего рожать первенца в возрасте от 19 до 24 лет. 40% респондентов полагают, что для мужчины оптимальным возрастом для появления первого ребенка является период с 25 до 29 лет. В среднем участники опроса считают, что лучший возраст для рождения первенца составляет 26 лет для женщины и 28 лет для мужчины.
Интересно, что мужчины чаще называли более ранний возраст появления первого ребенка как для женщин, так и для мужчин — 25 и 27 лет соответственно. Жительницы Волгограда же считают, что рожать первого ребенка женщине лучше в 26 лет, а мужчине становиться отцом — в 29 лет.
Опросы руководителей позволили выявить интересные закономерности. Мужчины-директора считают, что женщине лучше родить первого ребенка в 24 года, мужчине стать отцом — в 27 лет. А женщины-руководители, напротив, за более поздний возраст как материнства (27 лет), так и отцовства (29 лет).
Фото V102.RU (архив)
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