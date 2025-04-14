Волгоградцы готовы стать отцами только в 27 лет

38% волгоградцев считают, что женщине лучше всего рожать первенца в возрасте от 19 до 24 лет. 40% респондентов полагают, что для мужчины оптимальным возрастом для появления первого ребенка является период с 25 до 29 лет. В среднем участники опроса считают, что лучший возраст для рождения первенца составляет 26 лет для женщины и 28 лет для мужчины.

Волгоградцы назвали лучший возраст для рождения первенца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опрос SuperJob,