В Волгоградской области озвучили самые популярные, а также редкие имена, которыми родители назвали новорожденных в марте. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной комитет юстиции, в числе необычных встречаются имена, которыми называли королей, богинь или, к примеру, современных певцов.

Так, самые необычные имена, которые давали мальчикам, родившимся в этом месяце – Касьян, Димаш, Норайр и Фаддей. Также на свет появились Влад, Всеволод, Георг, Герман, Добрыня, Ерофей, Прохор, Клим и Назар.

Девочек в марте называли Ладамира, Лаяна, Леона, Летиция, Мирель, Ранелия, Тамаша, Томирис и Флора. А также Аглая, Айтемира, Дамелия, Анжелика, Иветта, Илона и Инга.

На протяжении уже долгого времени не теряют свою популярность такие женские имена, как Мария, Варвара, Полина, София, Алиса, Мирослава, Виктория и Ева.

Среди популярных мужских имен – Максим, Роман, Тимофей, Иван, Марк, Евгений.