В Волгограде СК изучит неторопливое расселение заваливающегося МКД





Председатель СК России в очередной раз вынужден был обратить внимание на бездействие властей Волгограда при расселении разрушающихся МКД. Как сообщает ИА «Высота 102», Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы волгоградцев, проживающих в аварийном доме №13 на ул. Шпалозаводской. Двухэтажное здание в буквальном смысле разъезжается на части, а чиновники предложили жильцам подождать расселения до 2026 года.

- В СМИ и социальной сети размещено видеообращение жильцов многоквартирного дома на улице Шпалозаводской города Волгограда о нарушении их прав. Здание 1936 года постройки, признанное аварийным в 2017 году, разрушается: в стенах образовались трещины, осыпается штукатурка, деревянные перекрытия прогнили. Кроме того, в строении отсутствует газоснабжение, - рассказали в пресс-службе Следкома.

При этом, собственники жилых помещений неоднократно обращали внимание городских властей на стремительно разрушающееся здание, однако в ответ получали лишь отписки.

Отметим, в настоящее время в вопиющей ситуации уже разбираются следователи. По итогу предварительного расследования СК будет дана оценка действиям муниципальных властей. Кроме того, уже в ближайшее время о промежуточных результатах проверки будет доложено в центральный аппарат органа.

Фото из архива ИА «Высота 102»