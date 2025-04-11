



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров внес на рассмотрение в региональный парламент законопроект об освобождении от транспортного налога членов семей погибших участников специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты должны внести соответствующие изменения в региональный закон «О транспортном налоге».

В настоящее время в Волгоградской области от транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил освобождены родители военнослужащих и сотрудников, погибших или умерших от ран при исполнении обязанностей военной службы, в том числе родители участников СВО. Согласно предложению Андрея Бочарова, которое он озвучил 7 апреля на совещании в Заволжье, список льготников предлагается расширить. В него включат супругов погибших участников СВО, не вступивших в повторный брак, и детей в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если они обучаются очно в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Приступить к рассмотрению законопроекта депутаты Волгоградской областной думы планируют 17 апреля.

Напомним, что 7 апреля в Волгоградской области решением губернатора увеличили размер единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ, до 1,7 млн рублей.